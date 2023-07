Meurtre à Raoued : de nouveaux détails accablants révélés

La direction générale de la sureté nationale a publié ce mercredi 12 juillet 2023 un communiqué de presse dans lequel elle est revenue sur les circonstances du meurtre survenu récemment dans la ville de Raoued ayant couté la vie à une jeune fille âgée de 38 ans. Selon la même source, la sous direction des affaires criminelles à la direction de la police judiciaire a été chargée par le procureur de la république près le tribunal de première instance de l’Ariana d’enquêter sur les circonstances de disparition de la jeune fille portée disparue depuis le 19 juin dernier. Les enquêtes ont permis de déterminer l’identité d’un suspect âgé de 31 ans habitant à la cité Borj Louzir à l’Ariana. Il s’agit d’un récidiviste impliqué dans plusieurs affaires de vol et de violence. Il a été arrêté en possession d’une arme blanche. Lors de son interrogatoire, il a avoué avoir eu une altercation avec la victime et qu’il a fini par la tuer. Il a ensuite enterré son corps dans la cuisine d’une maison de location située à Raoued. Il s’est ensuite débarrassé de son porte-monnaie et de ses vêtements en les jetant dans le jardin de sa maison. Les unités sécuritaires et judiciaires qui se sont rendues sur place ont retrouvé le corps de la défunte. Le corps était décomposé. Son porte-monnaie a été à son tour retrouvé dans le jardin. Après consultation du ministère public, il a été ordonné de maintenir le suspect en état de détention pour homicide volontaire et vol. L’enquête se poursuit.