Plus de 300 médicaments indisponibles dans les pharmacies tunisiennes

Depuis plusieurs semaines, un bon nombre de médicaments sont indisponibles dans les pharmacies tunisiennes. C’est une situation causée par une crise structurelle qui provient principalement de la Pharmacie Centrale de Tunisie (PCT) et de sa mauvaise gouvernance. Celle-ci, selon les derniers chiffres, doit honorer une dette d’environ 1,2 milliard de dinars. Elle la doit aux fournisseurs étrangers et aux caisses sociales.

Le président du syndicat des pharmacies d’officine, Naoufel Amira, est revenu sur la question ce jeudi 13 juillet 2023. « Il y aurait entre 300 et 350 médicaments manquants dans les pharmacies », a-t-il déclaré sur Mosaïque FM. Il considère que le système est clair et qu’il fonctionne bien. Toutefois, il rappelle que la PCT fait face à un lourd déficit.

Dans ce même contexte, le syndicaliste affirme qu’il s’agit d’une situation inhabituelle pour les Tunisiens. En effet, ces derniers ont l’habitude d’accéder aux médicaments où qu’ils soient. Or, aujourd’hui, les produits manquants concernent des maladies graves et chroniques. « Au départ, les fournisseurs étrangers se montraient compréhensifs. Or, aujourd’hui, la situation est devenue plus compliquée », a encore déclaré Naoufel Amira.