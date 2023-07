Présentation du projet INTECMED à la Journée sur l’Innovation

Dans le cadre du projet INTECMED financé par l’union européenne sous le programme ENI CBC Med, l’Agence Nationale de la Promotion de la Recherche Scientifique participe à la Journée sur l’Innovation sous l’intitulé « Pour une Université Innovante et Entrepreneuriale au service de l’Economie du Savoir et de l’Innovation » organisé par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique. L’événement se déroulera en présence de Najla Bouden Romdhane et ce le 10 Juillet 2023 à la Cité des Sciences de Tunis.

La participation de l’ANPR à travers le projet INTECMED est inscrit dans une approche de promotion des projets innovants conduisant à la création de startups. Il s’agit d’une opportunité pour présenter le projet INTECMED, ses objectifs, ses résultats et les actions futures. Elle sera également l’occasion de présenter la plateforme e-bazaar conçue dans le cadre de ce projet. Cette plateforme est, en fait, un marketplace et un lieu de rencontre entre les acteurs de l’innovation en Tunisie et en Méditerranée notamment le monde socioéconomique et les structures des recherches et de transfert de technologie. E- bazaar est la plateforme appropriée pour le réseautage entre les projets à l’échelle Méditerranéenne.

Cette journée permettra l’initiation de débats portant sur les mesures à prendre pour implémenter une recherche innovante et entrepreneuriale qui répond aux enjeux économiques et sociaux du pays en ces temps de crise.

Rappelons que projet INTECMED, cofinancé par l’Union européenne dans le cadre du programme ENI CBC MED à hauteur de 3,7 millions d’euros (avec un ratio de cofinancement de 90% de la contribution de l’UE) vise à développer un écosystème d’innovation intégré au niveau local pour soutenir le transfert technologique et la commercialisation des résultats de la recherche, afin d’améliorer le lien entre les différents acteurs de l’innovation, notamment Les chercheurs, les entreprises, le gouvernement et le citoyen.