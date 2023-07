Sbeitla: Retour au calme progressif après des troubles opposant manifestants et forces de l’ordre

Sbeitla, une ville paisible du gouvernorat de Kasserine, située dans le centre-ouest de la Tunisie, retrouve son calme ce matin. Hier, des affrontements violents ont éclaté entre des manifestants et les forces de sécurité, suite à la mort tragique d’un jeune homme. Le délégué de la ville, Hatem Riahi, a informé l’agence de presse tunisienne, la TAP, de cette situation, tout en appelant à la vigilance.

Renforcement des mesures de sécurité

Dans le but de protéger les biens publics et privés, ainsi que les centres de pouvoir, les forces de sécurité sont actuellement déployées dans tous les quartiers de Sbeitla et aux points d’accès de la ville. Les mesures de sécurité renforcées ont été instaurées par les autorités tunisiennes en réaction aux violentes échauffourées survenues hier après-midi.

La colère des citoyens exige justice et responsabilité

Malheureusement, lors de ces troubles, un jeune homme de 24 ans a perdu la vie, victime d’une balle. Les forces de l’ordre ont rapidement démenti leur implication dans ce décès tragique. Cependant, un groupe de citoyens de Sbeitla, comptant de nombreux amis de la victime, a exprimé sa colère envers les autorités, exigeant que les responsables de ce drame soient traduits en justice.

Vers un retour à la tranquillité : Les efforts conjoints des autorités et des forces de sécurité

La situation reste tendue et nécessite une attention particulière. Les autorités locales et les forces de sécurité travaillent conjointement pour rétablir la tranquillité dans cette charmante ville tunisienne. Les habitants de Sbeitla aspirent à une justice équitable et à la préservation de la paix sociale, dans le respect des lois et des droits de chacun.