Sous les projecteurs : Une soirée ciné-concert magique au Goethe-Institut Tunis

Le Goethe-Institut Tunis annonce un événement culturel exceptionnel qui ne manquera pas de faire vibrer les amateurs d’art et de divertissement. En partenariat avec des artistes tunisiens renommés, l’institut présente une soirée de ciné-concert sensationnelle, mettant en vedette le célèbre film « Les Aventures du prince Ahmed » de la réalisatrice allemande Lotte Reiniger.

Un rendez-vous mémorable : cinéma et musique s’unissent

Prévu pour le samedi 8 juillet 2023 à 21h, cet événement promet une expérience mémorable mêlant le pouvoir visuel du cinéma à l’émotion musicale. Les portes de l’institut s’ouvriront pour accueillir les cinéphiles et les mélomanes dans un monde enchanté, où la magie de l’animation se marie harmonieusement à une musique originale interprétée en direct par les talentueux artistes tunisiens Pan-J (Jihed Khemiri) et Don Pac’ (Malek Ben Halim).

Une expérience immersive envoûtante

Laissez-vous emporter dans un univers féerique alors que les images intemporelles de « Les Aventures du prince Ahmed » prennent vie sur grand écran, accompagnées par les rythmes envoûtants de la percussion et les sonorités captivantes de la musique électronique. Les deux musiciens talentueux apporteront une touche contemporaine à ce classique du cinéma d’animation, créant ainsi une expérience immersive qui plaira aux sens et à l’imagination.

Un voyage onirique et captivant

En fusionnant leurs créations musicales avec les visuels évocateurs du film, Pan-J et Don Pac’ promettent de transporter le public dans un voyage onirique, où le réel et l’imaginaire se confondent. Leurs performances live ajouteront une dimension nouvelle et captivante à cette œuvre cinématographique emblématique, révélant des détails et des émotions insoupçonnés.