Sousse: inauguration de la maison des jeunes rénovée par l’USAID à Ezzouhour

Le 7 juillet 2023, des représentants de l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) ont rejoint le personnel de la maison des jeunes Ezzouhour à Sousse pour une cérémonie célébrant l’achèvement des rénovations importantes de la maison des jeunes.

Ces rénovations ont créé des espaces permettant aux jeunes de la communauté d’apprendre, de s’engager et de réseauter, leur permettant d’atteindre leur plein potentiel. Par l’intermédiaire de l’USAID, le gouvernement des États-Unis soutient l’expansion des programmes culturels, sportifs et technologiques. Cet accompagnement comprend la réhabilitation et l’équipement de divers espaces tels que la salle de sport, la salle du club informatique, la salle du club média, et un espace dédié à la réflexion et aux conférences.

« La rénovation et l’installation de l’équipement ont transformé notre centre de jeunesse en un établissement de classe mondiale, offrant à nos jeunes la possibilité de s’engager dans un large éventail d’activités qui favorisent leur bien-être physique, mental et émotionnel. Nous sommes reconnaissants à l’USAID Ma3an pour leur soutien, et nous sommes impatients de continuer à travailler ensemble pour faire en sorte que nos jeunes aient accès à des espaces sûrs et positifs où ils peuvent s’épanouir », a déclaré Refka Lotfi, la directrice du Centre des jeunes d’Ezzouhour.

Ces rénovations augmenteront considérablement la capacité d’accueil du centre. Auparavant, le centre ne pouvait accueillir que 260 jeunes, mais il est maintenant prévu qu’au moins 1 000 jeunes supplémentaires auront accès aux clubs et services du centre en 2023.

L’activité Ma3an de l’USAID opère dans 33 communautés dans 15 gouvernorats autour de la Tunisie et se consacre à accroître l’engagement civique et les opportunités économiques parmi la jeunesse tunisienne.

(D’après communiqué)