STEG : premier pic de demande d’électricité de la saison enregistré

La Société Tunisienne d’Électricité et de Gaz (STEG) a enregistré un nouveau record de demande d’électricité en cette saison estivale. L’utilisation massive des climatiseurs pour faire face à la canicule a conduit à un pic de consommation atteignant 4.363 mégawatts. Le sommet a été atteint le 8 juillet à 15h38. La Tunisie fait face à une vague de chaleur intense avec des températures dépassant largement les moyennes habituelles du mois de juillet, atteignant des hausses de plus de 10 degrés dans certaines régions.

Pression sur les centrales électriques

Les fortes chaleurs ont engendré une pression considérable sur les centrales électriques en raison de la demande accrue en électricité pour alimenter les climatiseurs. Toutefois, le directeur du service de coopération et de communication de la STEG, Mounir Ghabri, a rapidement démenti les rumeurs de pannes d’électricité généralisées à Tunis, relayées sur les réseaux sociaux. Il a souligné que la situation était sous contrôle et devait être considérée comme normale compte tenu des conditions climatiques exceptionnelles qui prévalent dans le pays.

Les défis des systèmes énergétiques en période de chaleur intense

Toujours est-il que la situation met en évidence les défis auxquels sont confrontés les systèmes énergétiques lors des périodes de fortes chaleurs. La STEG devra trouver des solutions pour répondre à cette demande croissante en investissant dans des infrastructures adaptées et en encourageant l’adoption de technologies plus efficaces sur le plan énergétique.