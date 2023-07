Températures atteignant les 46 degrés avec des coups de sirocco

Pour ce mercredi 12 juillet 2023, le temps sera chaud et partiellement nuageux, avec l’apparition de cellules orageuses sur les hauteurs ouest l’après midi puis l’est du pays. Le vent sera faible à modéré et la mer agitée et peu agitée.

Températures maximales se situeront entre 40 et 46 degrés sur les côtes nord, le centre et les hauteurs et entre 36 et 44 degrés ailleurs. Elles atteindront les 46 degrés sur le sud-ouest avec des coups de sirocco.