Tournoi de Wimbledon : Ons Jabeur en 8e de finale

Notre championne Ons Jabeur a réussi non sans difficulté, à décrocher, ce samedi 8 juillet, le billet pour les huitièmes de finale du tournoi de Wimbledon et ce, après avoir battu la Canadienne Bianca Andreescu.

Ayant perdu le premier set perdu (3-6), Ons Jabeur a pu récupérer ce mauvais départ en décrochant le deuxième set (6-3).

Avec la suspension du match à cause du mauvais temps, la tenniswoman tunisienne a repris le souffle et a remporté le troisième set (6-4).

Le prochain match pour le compte des huitièmes de finale, prévu lundi prochain, s’annonce aussi difficile face à la Tchèque Petra Kvitová.