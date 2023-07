TPAY annonce la nomination d’Işık Uman au poste de PDG du groupe

TPAY, le leader des paiements au Moyen-Orient, en Afrique et en Turquie (région META), a nommé Işık Uman au poste de PDG du groupe, à compter du 1er juillet 2023. Işık Uman, qui était Chief Product Officer ainsi que Chief Marketing Officer l’année dernière, succédera à l’actuel PDG, Gaston Aussems, qui occupera une fonction consultative stratégique.

« Je suis certain que sous la direction d’Işık, TPAY connaîtra une croissance considérable, des réalisations remarquables et établira de nouvelles normes d’excellence dans la région », a déclaré Gaston Aussems. « Et je me sens privilégié d’avoir eu la chance de travailler avec tous les membres talentueux de la famille de TPAY. »

« Je suis très enthousiaste de prendre la relève de Gaston maintenant. », a commenté Işık Uman. « Gaston et l’équipe ont fait un excellent travail. Mon objectif principal sera de déployer une véritable approche centrée sur les commerçantsqui dépasse les attentes de la région. Je crois que TPAY disposed’un énorme potentiel, et nous œuvreronsà fournir des produits exceptionnels et des solutions innovantes à nos commerçants. »

Işık Uman a travaillé en tant que Chief Product Officer (CPO) auprès de TPAY. Il a rejoint la direction générale de TPAY en 2020, juste après l’acquisition de la start-up turque de paiements, Payguru, dont il était l’un des associés fondateurs et où il occupait le poste de président. Işık apporte une expérience professionnelleenrichissante en relation avec lesopérateurs de réseau mobile. Il a dirigé le rachat des activités de paiement mobile de l’entreprise turque Neomobile, qui, sous la marque Payguru en 2016, est devenue la première société de facturation directe par l’opérateur (DCB) à laquelle le régulateur financier turc a accordé une licence de paiement. Sous sa direction, Payguru est devenu un fournisseur de paiement alternatif turc prospère, traitant 70 millions de dollars par an via ses services DCB et virement bancaire.