Tunisie-Algérie: L’industrie pharmaceutique et automobile au cœur des discussions

Le ministre de l’Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun, a accueilli aujourd’hui l’ambassadeur de la République tunisienne en Algérie, Romdhane El Fayedh, au siège du ministère. Les deux parties ont discuté des opportunités de renforcer le partenariat et la coopération entre les deux pays dans les domaines industriel et économique. L’échange de vues marque une étape cruciale dans le développement des relations bilatérales entre l’Algérie et la Tunisie.

Focus sur la production pharmaceutique

L’objectif principal de la réunion était d’examiner les moyens d’encourager le partenariat, en mettant l’accent sur la production pharmaceutique. Les deux pays prévoient d’organiser une réunion bilatérale à Constantine, réunissant tous les acteurs de l’industrie pharmaceutique des deux pays. La rencontre permettra aux participants de découvrir les opportunités d’investissement offertes par le marché pharmaceutique régional. De plus, une stratégie commune sera élaborée afin de développer le partenariat dans les domaines de la production, de la recherche et du développement, ainsi que de la distribution et de l’exportation des produits pharmaceutiques.

Coopération dans la production de composants automobiles

Parallèlement, des discussions ont eu lieu sur les opportunités de coopération dans la production de composants pour l’industrie automobile. La nouvelle législation algérienne sur les investissements, qui garantit la liberté d’investissement, offre de nouvelles perspectives dans ce secteur. Ainsi, les deux parties se sont engagées à intensifier les échanges entre les investisseurs des deux pays afin de mieux comprendre les réformes en cours dans le domaine de l’encouragement des investissements étrangers et de la conclusion de partenariats. La collaboration permettra de valoriser et de développer le secteur de la sous-traitance dans la fabrication de composants automobiles et de pièces de rechange, dans le cadre de l’intégration économique régionale et continentale.

Des perspectives de croissance économique prometteuses

L’initiative marque un pas en avant dans le renforcement des liens économiques entre l’Algérie et la Tunisie. Les opportunités de coopération dans les secteurs de la production pharmaceutique et de l’industrie automobile ouvrent de nouvelles perspectives de croissance économique pour les deux pays. La collaboration prometteuse permettra de stimuler l’innovation, la création d’emplois et le développement de l’industrie dans la région.