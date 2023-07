Tunisie: bientôt, un vaccin contre le papillomavirus humain

Une séance de travail tenue hier vendredi 7 juillet 2023 au siège du ministère de la Santé en présence d’experts de la coalition régionale pour l’éradication du papillomavirus humain PVH et de représentants du laboratoire international Merck & Co pour la fabrication de médicaments et de vaccins a permis d’examiner la stratégie d’intégration du vaccin contre le papillomavirus humain, principale cause du cancer du col de l’utérus, dans le calendrier national de vaccination et ce, dans cadre de l’appui au programme national de lutte contre le cancer et de prévention du cancer du col de l’utérus. La visite effectuée par les experts et spécialistes a pour objectif de chercher les moyens de coopération entre le ministère de la Santé et le laboratoire Merck & Co. Il s’agit également d’examiner l’éventuelle intégration du vaccin en question dans le calendrier national de vaccination. Le ministre de la Santé Ali Mrabet a souligné, à cette occasion, l’importance de la coopération multilatérale et sectorielle afin de lutter contre les maladies cancéreuses et de prévenir leurs causes ainsi que de sensibiliser les citoyens quant à l’importance du dépistage précoce et des vaccins. Il a souligné la capacité de la Tunisie à faire de ce programme un succès en s’appuyant sur son expérience de la mise en place d’un calendrier national de vaccination qui lui a permis d’éradiquer de nombreuses maladies infectieuses. Il a ajouté que le ministère de la santé s’engage à renforcer les capacités des professionnels de santé et à mettre en place des stratégies opérationnelles dans les meilleurs délais. Il a ajouté que le ministère de la santé est disposer à s’engager dans des initiatives internationales de lutte contre le cancer.