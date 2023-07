« Tunisie, carrefour énergétique »

De par sa proximité avec l’Europe, ses potentialités énergétiques et notamment de celles de ses voisins, la Tunisie est en mesure de constituer un carrefour énergétique entre l’Afrique du Nord, voire d’autres pays, établissant un corridor important pour le transport de l’électricité, le pétrole, et le gaz et soutenant les énergies renouvelables.

C’est le thème d’une journée d’étude qu’organise le Conseil tunisien des Relations internationales en collaboration avec la Fondation Konrad Adenauer (KAS). Les travaux porteront sur des communications que présenteront des experts de diverses spécialités, notamment Khemaies Jhinaoui, Kamel Bennaceur, Afif Chelbi, Khaled Kaddour, Mustapha Haddad, Salah Hannachi, Imed Derouiche et Ali Kenzari.

« Cette session, indique Jhinaoui, président du Conseil, s’inscrit dans une suite de séminaires tenues depuis le début de l’année, portant sur le positionnement géostratégique de la Tunisie, puis la sécurité alimentaire. Cette troisième session, dédiée à l’énergie, traite d’une question hautement stratégique pouvant faire de la Tunisie un grand hub énergétique au cœur de la méditerranée à même de subvenir à une bonne partie des besoins européens, véritable question d’enjeux vitaux. »