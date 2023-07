Tunisie : Hausse des exportations et baisse des importations durant le premier semestre 2023

Les résultats des échanges commerciaux de la Tunisie avec l’extérieur aux prix courants durant le premier semestre de l’année 2023, montrent que les exportations ont augmenté de 10% contre une progression de 24,6% durant la même période en 2022.

Selon le bulletin de l’Institut national de la statistique (INS) relatif au « Commerce Extérieur aux prix courants » de juin 2023, les exportations ont atteint le niveau de 31 271 MD contre 28 432,4 MD durant le premier semestre de l’année 2022.

Quant aux importations, elles ont enregistré une baisse de 0,6%, contre une hausse de 32,4% à fin juin 2022. En valeur, les importations ont atteint 39 957,9 MD contre 40 207,9 MD durant le premier semestre de l’année 2022. L’augmentation observée au niveau des exportations concerne plusieurs secteurs, il s’agit des industries agro-alimentaires (+9,3%), des textiles, habillement et cuir (+13,7%) et mécaniques et électriques (+18,6%). En revanche, les exportations du secteur de l’énergie se sont repliées de 31,5% et celles des mines, phosphates et dérivés de 3,4%.

La légère régression des importations provient de la baisse des importations des produits énergétiques (-0,9%) et des matières premières et demi-produits (-4,2%). Tandis que les importations des biens d’équipement et de consommation ont connu une hausse respectivement de (+4,8%) et (+3,6%).