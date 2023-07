Tunisie-Libye : La frontière sera équipée de nouvelles tours de contrôle

Des mesures décisives pour renforcer la sécurité et stimuler l’économie ont été annoncées par le ministre libyen de l’Intérieur du gouvernement d’unité nationale, Imed Trabelsi, lors d’une conférence de presse. Dans un délai de deux mois, de nouvelles tours de contrôle modernes seront érigées le long de la frontière tuniso-libyenne, devenant ainsi des remparts infranchissables contre la contrebande et l’immigration clandestine.

Des remparts infranchissables contre la contrebande

Ce projet ambitieux prévoit l’installation de ces tours de contrôle stratégiquement placées, s’étendant du col de Ras Jedir jusqu’au col de montagne du désert de Wazen, s’étalant sur une distance de 1.500 kilomètres. Cette mesure vise à renforcer la surveillance et la sécurisation des flux migratoires, tout en empêchant les activités illégales liées à la contrebande.

Une coordination étroite pour réguler la situation des travailleurs expatriés

En plus de cette initiative de sécurité, le ministre Trabelsi a souligné une campagne complète visant à réguler la situation des travailleurs expatriés en Libye. Une coordination étroite avec le ministère du Travail est en cours pour organiser leur présence et leur contribution à l’économie libyenne. Cette démarche permettra de tirer parti des compétences et des ressources offertes par les travailleurs étrangers, favorisant ainsi le développement économique et la création d’emplois au sein du pays.

Une coopération internationale essentielle

Dans un esprit de coopération internationale, le ministre a également mis en avant la volonté de travailler en étroite collaboration avec les pays voisins et l’Union européenne. Cette coopération vise à promouvoir les intérêts de la Libye dans la lutte contre la contrebande et l’immigration clandestine, en établissant des partenariats solides et en échangeant des informations essentielles pour le maintien de la sécurité régionale.