Tunisie-Libye: Reprise du flux frontalier par le passage de Ras Jedir

Le flux frontalier par le passage de Ras Jedir, reliant la Tunisie et la Libye, a été rétabli avec succès hier soir, mettant ainsi fin à une période de trois jours de suspension. Cette interruption, dans les deux directions, était due à un prétendu problème lié au système de contrôle des passeports pour les étrangers du côté libyen. Le dysfonctionnement a été résolu et il est maintenant possible de voyager librement entre les deux pays, en effectuant les formalités douanières et de contrôles nécessaires, selon les douanes libyennes

L’importance cruciale du passage de Ras Jedir pour les échanges économiques



La nouvelle rassurante apporte un soulagement pour les voyageurs et les acteurs économiques opérant dans la région. En effet, le passage de Ras Jedir joue un rôle vital dans les échanges commerciaux et le transit des personnes entre la Tunisie et la Libye, deux pays voisins aux liens étroits sur les plans économique et culturel.

Mesures rapides des autorités tunisiennes et libyennes



La suspension temporaire a, encore une fois, mis en évidence l’importance cruciale du passage de Ras Jedir dans la fluidité des échanges économiques entre la Tunisie et la Libye. Les autorités tunisiennes et libyennes ont rapidement pris les mesures nécessaires pour résoudre le prétendu problème technique, démontrant ainsi leur engagement à maintenir des relations solides et à favoriser le développement économique de la région.