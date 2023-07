Un montant colossal versé en faveur des subsahariens à Sfax: « Qui les finance? », s’interroge Fatma Mseddi

Fatma Mseddi, députée à l’Assemblée des Représentants du Peuple sous la circonscription Sfax Sud a affirmé ce mardi 4 juillet 2023 que ce qui est en train de se produire à Sfax est d’une gravité extrême. Elle a considéré que la présence massive de migrants clandestins subsahariens en Tunisie est devenue étonnante et pose désormais question. Elle a affirmé que des virements par voie postale d’une valeur totale estimée à 700 mille dinars ont été effectués en faveur de ces migrants irréguliers au mois de juin dernier, juste avant la célébration de Aid Al Idha. L’élue a considéré qu’il est nécessaire de mener une enquête afin de déterminer les parties qui financent ces migrants clandestins. S’exprimant sur les ondes de Jawhara Fm, Fatma Mseddi a affirmé qu’il est grand temps de mettre un terme à ce phénomène qui constitue un fléau pour la ville de Sfax en particulier et la Tunisie en général. Elle a dans ce contexte appelé à la nomination d’un gouverneur dans les plus brefs délais et de procéder à l’expulsion des migrants irréguliers. Elle a considéré que les quartiers populaires de Sfax sont désormais occupés par les clandestins.

Par ailleurs, l’élue a affirmé que certaines parties ayant échoué à semer la discorde entre les Tunisiens au lendemain du 25 juillet 2021 cherchent désormais à atteindre leur objectif à travers la présence massive des migrants subsahariens en Tunisie.