Un pas de géant pour l’éducation tunisienne : 40 millions d’euros accordés par la BEI

La Tunisie bénéficiera finalement d’un financement de 40 millions d’euros accordé par la Banque européenne d’investissement (BEI) pour la construction de 80 écoles primaires modernes. L’accord a été annoncé lors du symposium euro-méditerranéen organisé par la BEI, la conférence BEI MED 2023, à Barcelone.

Un investissement majeur pour lutter, entre autres, contre le décrochage scolaire

L’enveloppe financière, entérinée par le ministre de l’Économie et de la Planification, Samir Saïd, et le vice-président de la BEI, Ricardo Mourinho, escompte le renforcement de l’infrastructure éducative en Tunisie. L’objectif est de lutter contre le décrochage scolaire et de promouvoir une éducation inclusive et équitable, qui profitera à environ 14.500 élèves répartis dans différentes régions du pays.

Des équipements de pointe prévus

En plus de la construction des écoles, le système éducatif national aura les coudées franches pour l’acquisition d’équipements de pointe, notamment des outils numériques, ainsi que des moyens de transport adaptés. Il s’agit donc d’un investissement majeur dans le secteur de l’éducation, qui est une priorité en Tunisie et l’un des principaux programmes de réforme du gouvernement.

Le secteur éducatif au cœur des priorités gouvernementales

Le ministre de l’Économie et de la Planification a souligné l’importance de ce financement pour le secteur éducatif, tandis que le vice-président de la BEI a réaffirmé l’engagement de l’institution financière européenne à soutenir la Tunisie dans ses réformes et ses programmes de développement.

Engagement de la BEI envers la Tunisie

Le partenariat scellé entre la Tunisie et la BEI témoigne de la volonté de favoriser le développement socio-économique du pays en investissant dans l’éducation, pilier essentiel pour construire un avenir prospère et durable.