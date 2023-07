Une saison contrastée : Christophe Galtier quitte le Paris Saint-Germain

Un chapitre se clôt pour Christophe Galtier au Paris Saint-Germain, avec une saison contrastée qui se termine par une séparation officielle. Arrivé en juillet 2022 dans la capitale française, l’entraîneur marseillais de 56 ans quitte le navire parisien après seulement une saison mouvementée. Malgré un succès initial au Trophée des Champions et un onzième titre de champion de France, le parcours européen décevant et les critiques sur ses choix tactiques ont finalement scellé son destin.

Une aventure semée d’embûches

La route de Galtier au PSG n’a pas été un long fleuve tranquille. Les blessures, les affaires extrasportives et une communication parfois maladroite l’ont maintenu sous les projecteurs médiatiques. Malheureusement, son attentisme n’a pas porté ses fruits, et le club n’a pas réussi à franchir le cap espéré. Loin d’abandonner, Christophe Galtier ressort grandi de cette aventure parisienne, affirmant avoir appris de ses hauts et ses bas avec l’équipe. Cependant, la sphère judiciaire s’est emparée de l’affaire, et il sera jugé pour des accusations de harcèlement moral et de discrimination.

Un nouveau chapitre pour le Paris Saint-Germain

Le Paris Saint-Germain et Christophe Galtier ont décidé mutuellement de mettre un terme à leur collaboration. Le club a tenu à reconnaître son professionnalisme et son engagement qui ont contribué à la victoire historique du onzième titre de championnat de France et au Trophée des Champions. Une page se tourne pour le PSG qui doit maintenant chercher un nouveau timonier pour mener son navire vers d’autres horizons.

La quête d’un nouvel entraîneur

Dans cette quête, les hautes sphères parisiennes ont pris leur temps, explorant différentes pistes, de Julian Nagelsmann à José Mourinho, avant de s’arrêter sur Luis Enrique. L’Espagnol est attendu pour prendre les rênes de l’équipe et sera présenté à la presse au nouveau centre d’entraînement de Poissy.