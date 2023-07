(Vidéo) Voitures neuves, récompenses… Les cadeaux de Tunisie Telecom pour ses clients

Fidèle à la tradition et à ses engagements, Tunisie Telecom place la satisfaction de ses clients au coeur de sa stratégie. Mardi 11 juillet 2023, l’opérateur historique de Tunisie a organisé une cérémonie pour la remise des prix aux gagnants des grands jeux « Marbou7a & Saga Quiz »: deux jeux phares qui font partie du large catalogue de l’opérateur.

C’est dans la bonne humeur et la joie que la cérémonie s’est déroulée au sein du showroom de Suzuki. Ce n’est pas un hasard que l’événement y a été organisé: parmi les prix, il y a eu trois voitures Suzuki Swift, d’une valeur de 52 000 dinars chacune, offertes par Tunisie Telecom, comme nous l’a d’ailleurs expliqué Ayadi Ramzi, représentant de la Direction Centrale des Affaires Commerciales et Marketing au sein de l’opérateur national.

« Tunisie Telecom veut toujours apporter la joie aux cœurs de ses clients où qu’ils soient grâce, notamment, aux cadeaux offerts dans le cadre de Marbou7a et de Saga Quiz », a-t-il commencé dans une déclaration accordée à Réalités Online, ajoutant que les récompenses ont atteint un total de 370 000 dinars. Elles ont été partagées entre 35 gagnants.

Dans ce cadre, 3 participants ont gagné les trois voitures et 3 autres ont remporté 20 000 dinars cash. Les plus chanceux, poursuit Ayadi Ramzi, ont décroché 40 000 dinars cash. Il s’agit, pour rappel, de cadeaux attribués mensuellement. Tunisie Telecom consacre d’autres jeux à remporter toutes les semaines. Dans cette optique, il est possible de remporter entre 1000 et 2000 dinars. De plus, la participation est gratuite: aucun frais n’est prélevé à travers les SMS.

Aussi, 13 clients Tunisie Telecom ont gagné 1000 dinars et 13 autres en ont gagnés 2000. « Tunisie Telecom a organisé plus de 20 jeux de ce type [jusqu’à présent]. Notre objectif est d’apporter la joie au plus grand nombre de clients à travers toute la Tunisie. Nos jeux sont très suivis. Ils sont également crédibles, en plus de leur valeur matérielle et éducative. C’est ce qui fait le succès de Tunisie Telecom », a-t-il expliqué.

D’autre part, Ayadi Ramzi a rappelé que l’opérateur historique de Tunisie organise de nombreux jeux, à l’instar de Marbou7a, Weld Jamiiti – destiné au supporters de l’EST -, ou encore Chanchina. Au total, il y a eu pas moins de 800 gagnants. « Tunisie Telecom, grâce à ces atouts, est devenu une référence dans le monde du jeu, aussi bien en Tunisie que dans le monde arabe », a conclu le représentant de la Direction Centrale des Affaires Commerciales et Marketing au sein de l’opérateur national.

Travail journalistique, photos, réalisation et montage: Fakhri Khlissa