Wimbledon: les trois exploits historiques accomplis par Ons Jabeur ce mercredi

Ons Jabeur nous en a mis plein les yeux ce mercredi 12 juillet 2023 en battant la tenante du titre, la Kazakhe Elena Rybakina, aux quarts de finale de Wimbledon. Grâce à cette magnifique victoire, la Championne tunisienne a ajouté trois nouveaux exploits à son richissime palmarès. Tout d’abord, elle a mis fin à la série gagnante d’Elena Rybakina qui avait enchaîné 11 victoire à Wimbledon.

Ensuite, Ons Jabeur a été la seule joueuse au monde à avoir atteint la demi-finale du Grand Chelem londonien trois fois de suite. Il n’y a que la légendaire Serena Williams qui avait accompli une telle prouesse entre 2018 et 2019. Enfin, la star Tunisienne a réussi à éliminer des adversaires de taille:

Au troisième tour: la tenante d’un Grand Chelem (la Canadienne Bianca Andreescu, l’US Open)

Aux huitièmes de finale: une finaliste d’un Grand Chelem (la Tchèque Petra Kvitová)

En quart de Finale: la tenante d’un titre en Grand Chelem (Elena Rybakina, Wimbledon)

Il n’y a pas à dire: Ons Jabeur a rejoint la cour des grands dans le monde du Tennis et son nom restera gravé dans les annales et, grâce à elle, celui de la Tunisie également. Elle disputera la demi-finale de Wimbledon le jeudi 13 juillet 2023 à 14h45 heure tunisienne. La Championne Tunisienne affrontera une adversaire encore plus redoutable que les autres: la Biélorusse Aryna Sabalenka, classée 2ème mondiale. Courage, Ons. On prie pour ta victoire et pour celle de la Tunisie.

F. K