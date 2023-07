Zone de libre-échange africaine: le 1er bateau est parti ce lundi de la Tunisie

Ce lundi 10 juillet 2023 marque un tournant majeur pour l’Afrique. Après tant d’années d’attente, la zone de libre échange africaine (ZECLAF) a finalement ouvert ses portes. Selon l’expert Adel Ben Youssef, le premier navire chargé de résine, qui est parti de la Tunisie en direction du Cameroun, a quitté notre pays aujourd’hui même.

Sur LinkedIn, la nouvelle a été beaucoup partagée et saluée de parts et d’autres. La ZECLAF, pour information, est une large zone de libre-échange africaine qui devrait regrouper les 55 États de notre continent, regroupant la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), Communauté des États sahélo-sahariens, l’Union du Maghreb Arabe, la Communauté économique des États de l’Afrique centrale, la Communauté d’Afrique de l’Est (CAE), la Communauté de développement d’Afrique australe (SADC) et le Marché Commun de l’Afrique Orientale et Australe (COMESA).

C’est un projet ambitieux qui a été évoqué, pour la première fois, en janvier 2012 à l’occasion de la 18ème conférence de l’Union Africaine. Il devait voir le jour en 2017, mais le processus a été plus long que prévu. Entre-temps, les États africains ont commencé, un par un, à ratifier leur adhésion à la ZECLAF. L’Algérie, par exemple, a ratifié la sienne le 15 décembre 2019. Pour la Tunisie, c’était le 7 septembre 2020.