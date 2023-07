Affaire du complot contre l’Etat : Un sit-in de soutien aux prisonniers

Le comité de défense des prisonniers politiques impliqués dans ladite affaire du complot contre l’Etat appelle les forces vives de la société civile à participer au sit-in de soutien qui sera organisé, jeudi 13 juillet, devant la Cour d’appel de Tunis.

Rappelons que ladite Cour examinera la requête de la défense pour la libération des détenus politiques.

Faut-il souligner que des personnalités et organisations nationales ont appelé, à travers un communiqué publié mardi 11 juillet 2023, à la libération des prisonniers politiques. Ils ont exhorté également la justice “à jouer son rôle dans la protection des droits et libertés et l’accès à un procès équitable”.

On peut citer parmi ces personnalités dont la majorité des droits de l’hommiste et militants, Naziha Rjiba (Om Zied), Youssef Seddik, Yosra Fraous, Kamel Jendoubi etc.