Le professeur de lettres et collaborateur de notre magazine Réalités, Alix Martin, vient de tirer sa révérence. Le défunt, Français de nationalité mais Tunisien de cœur, était un infatigable randonneur. Il était d’ailleurs l’un des doyens de cette activité en Tunisie.

Ayant passé une partie de sa vie dans la région du Kef dont il gardait de beaux souvenirs, Alix Martin, avait toujours manifesté un amour incommensurable à notre pays. D’ailleurs il a consacré la plupart des articles qu’il publiait sur les colonnes de Réalités Magazine depuis deux décennies à la Tunisie, à sa flore et à sa faune. Il était un fin connaisseur en la matière.

Son engagement et son dévouement à la nature et à l’environnement était incontestable. Il était également amateur éclairé de l’histoire de la Tunisie. Il s’est spécialisé dans l’étude de l’époque Carthaginoise et Romaine. Il y a consacré plusieurs articles qui ont été publiés dans plusieurs journaux et magazines. C’est un grand homme que nous avons perdu. Paix à son âme.

Toutes nos condoléances à sa femme ainsi qu’à toute sa famille.