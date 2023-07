Cri de détresse à Redeyef : le manque d’eau potable se fait entendre

Ce lundi 3 juillet 2023, les habitants de la province de Gafsa, plus précisément ceux de la délégation de Redeyef, ont pris la rue pour une marche de protestation pacifique. Leur motivation est claire : protester contre la pénurie d’eau potable qui sévit depuis maintenant deux longues semaines. La situation insoutenable a poussé les manifestants à brûler des roues en caoutchouc, exprimant ainsi leur colère et leur frustration face à ce manque crucial.

L’eau, une ressource vitale en détresse

Les témoignages des habitants de la région révèlent une situation alarmante, où l’eau, ressource vitale et essentielle à la vie, fait cruellement défaut. Face à l’inaction des autorités, certains manifestants ont décidé de fermer des services gouvernementaux tels que le siège de la délégation et la municipalité. Leur message est limpide : ils n’accepteront pas d’être privés de ce besoin fondamental qu’est l’eau potable, et ils se mobiliseront tant que leur cri d’alarme ne sera pas entendu.

Urgence et désarroi

Cette manifestation reflète l’urgence de la situation et le désarroi des habitants de Redeyef. Privés d’eau, ils font face à des conditions de vie difficiles et mettent en lumière les enjeux cruciaux liés à la gestion des ressources hydriques dans la région. Il est indispensable que les autorités prennent des mesures concrètes pour répondre aux besoins de la population et assurer un approvisionnement adéquat en eau potable.