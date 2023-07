Des records de chaleur mondiale battus, le réchauffement climatique s’accélère

C’est une alarme qui sonne haut et fort : la Terre a enregistré des températures moyennes mondiales sans précédent cette semaine. Lundi, le mercure a atteint 17°C, dépassant ainsi le précédent record de 16,9°C en août 2016, selon les données des National Centers for Environmental Prediction.

Des températures à faire fondre la planète

La chaleur a continué de s’intensifier, atteignant 17,2°C le mardi. Cette vague de chaleur est symptomatique de l’été 2023 dans l’hémisphère nord et met en évidence la lenteur des efforts mondiaux pour réduire les émissions de gaz à effet de serre issues des combustibles fossiles.

Le monde en ébullition : des records de température jamais vus

Les conséquences de cette chaleur extrême sont dévastatrices pour l’homme et l’environnement. La Chine est en proie à une nouvelle vague de chaleur torride, entraînant des records de température à Pékin. En Inde, la chaleur extrême a déjà causé des décès dans les régions les plus vulnérables du pays. Récemment, un dangereux dôme de chaleur a recouvert le Texas et le nord du Mexique, tandis que le Royaume-Uni a connu son mois de juin le plus chaud de tous les temps.

La menace El Niño : une flambée des températures à prévoir

Cependant, ce n’est que le début, car les conditions El Niño se développent dans le Pacifique tropical pour la première fois en sept ans, ce qui devrait encore augmenter les températures à l’échelle mondiale. Le secrétaire général de l’Organisation météorologique mondiale, Petteri Taalas, prévient que la probabilité de nouveaux records de chaleur augmente considérablement avec l’arrivée de l’El Niño.