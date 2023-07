Éliminatoires de la Coupe du monde 2026 : La Tunisie dans une poule abordable !

La Tunisie a connu, ce jeudi 13 juillet, ses adversaires pour les qualifications à la coupe du Monde 2026 qui aura lieu aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Sur le papier la qualification des Aigles de Carthage semble à la portée. Il s’agit d’une poule abordable composée de São Tomé-et-Príncipe, Liberia, Malawi,Namibie, Guinée équatoriale et la Tunisie (Groupe H).

54 sélections en lice sont réparties en neuf groupes de six équipes chacun, avec en tête de série le Maroc, le Sénégal, la Tunisie, l’Algérie, l’Égypte, le Nigeria, le Cameroun, le Mali et la Côte d’Ivoire.

Le résultat de ce tirage au sort qui a lieu ce jeudi 13 juillet à Abidjan, en Côte d’Ivoire est comme suit :

Groupe A : Djibouti / Éthiopie / Sierra Leone / Guinée Bissau / Burkina Faso / Égypte

Groupe B : Soudan du Sud / Soudan / Togo / Mauritanie / RDC / Sénégal

Groupe C : Lesotho / Rwanda / Zimbabwe / Bénin / Afrique du Sud / Nigeria

Groupe D : Maurice / Eswatini / Libye / Angola / Cap-Vert / Cameroun

Groupe E : Érythrée / Niger / Tanzanie / Congo / Zambie / Maroc

Groupe F : Seychelles / Burundi / Gambie / Kenya / Gabon / Côte d’Ivoire

Groupe G : Somalie / Botswana / Mozambique / Ouganda / Guinée / Algérie

Groupe H : São Tomé-et-Príncipe / Liberia / Malawi / Namibie / Guinée équatoriale / Tunisie

Groupe I : Tchad / Comores / Centrafrique / Madagascar / Ghana / Mali