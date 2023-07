En Égypte, l’inflation frôle les 37% au mois de juin

L’économie la plus peuplée du monde arabe, l’Égypte, fait face à une inflation record qui a atteint 36,8% en juin 2023 par rapport à la même période l’année dernière. L’institut égyptien chargé de la production et de la publication des statistiques officielles (CAPMAS) du pays a souligné que le précédent record inflationniste remontait à juillet 2017, lorsque la hausse générale des prix s’était située à 34,2%.

Dévaluation de la livre égyptienne : flambée des prix et difficultés pour les ménages

Le renchérissement général des prix s’explique, en premier lieu, par la dévaluation de la livre égyptienne qui a perdu près de la moitié de sa valeur en seulement un an. La flambée des prix met en évidence la crise économique qui frappe la conjoncture égyptienne, mettant à mal les ménages, qui peinent à joindre les deux bouts dans un pays fortement tributaire des importations. En effet, les prix des denrées alimentaires et des boissons se sont accélérés de 64,9% en juin 2023 sur un an.

Flambée des prix aggravée par la crise ukrainienne et les importations de céréales

Avant même la crise économique et financière actuelle que subit l’Égypte, près de 66% de la population vivait soit en-dessous, soit juste au-dessus du seuil de pauvreté, selon la Banque mondiale. Depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie, l’Égypte subit une flambée des prix étant donné qu’elle fait partie des plus grands importateurs mondiaux de céréales.

Retrait des investisseurs et réserves en dollars en baisse

a guerre menée par la Russie en Ukraine, considérée comme étant le grenier à blé de l’Europe, a provoqué une instabilité sur les marchés internationaux, incitant les investisseurs à retirer des milliards de capitaux et de devises de l’Égypte. Ainsi, les réserves en dollars, en chute de 20%. Toutefois, ces réserves ont observé un rétablissement grâce aux 28 milliards de dollars injectés par les pays du Golfe.

Défaut de paiement de la dette extérieure : un risque accru pour l’Égypte

L’agence de notation Moody’s avait déjà indiqué que l’Égypte fait partie des 5 pays les plus exposés au risque de défaut de paiement de sa dette extérieure. Ces dernières années, le pays a dû compter sur les aides financières des pays du Golfe et du FMI pour se maintenir à flot. L’année dernière, le FMI a approuvé un prêt de 3 milliards de dollars en faveur de l’Égypte, dont la dette extérieure a plus que triplé en 10 ans, atteignant un niveau record de 165,4 milliards de dollars cette année, selon les chiffres de l’exécutif égyptien.