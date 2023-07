Espagne, Portugal, Ukraine et Maroc main dans la main pour la Coupe du monde 2030

Une alliance inédite pour la Coupe du monde 2030 : Espagne, Portugal, Ukraine et Maroc s’unissent pour porter une candidature commune. Ce projet audacieux ouvre de nouvelles perspectives pour le tournoi planétaire, en associant quatre pays situés sur deux continents distincts.

Des candidatures qui se multiplient : Une compétition acharnée pour l’organisation de la Coupe du monde 2030

Après les candidatures de l’Arabie saoudite et de quatre nations sud-américaines (Argentine, Uruguay, Chili et Paraguay), la course à l’organisation de la Coupe du monde 2030 se poursuit avec cette alliance inattendue. L’Espagne, le Portugal, l’Ukraine et le Maroc aspirent à faire vibrer les amateurs de football du monde entier en proposant un événement unique.

Au-delà des frontières, un tournoi sur deux continents

L’originalité de cette candidature réside dans le fait qu’elle transcende les frontières traditionnelles, permettant ainsi au tournoi de se dérouler sur deux continents. Si la situation en Ukraine le permet d’ici là, ce pays fera partie intégrante de cette aventure passionnante. Cette décision, sans précédent dans l’histoire de la compétition, témoigne de l’ambition des pays candidats à offrir un spectacle grandiose.

Quel pays aura le privilège d’accueillir ce rendez-vous majeur du football ?

La décision finale quant aux pays hôtes de la Coupe du monde 2030 sera prise en septembre 2024 par l’instance dirigeante du football mondial. D’ici là, les supporters du ballon rond attendent avec impatience de découvrir quel pays ou quels pays auront l’honneur d’organiser cet événement planétaire majeur. La compétition est ouverte et chaque candidature tente de se démarquer, dans l’espoir de laisser une empreinte indélébile dans l’histoire du football.