Foire économique Chine-Afrique : 120 projets signés pour plus de 10 milliards de dollars

Succès éclatant pour la troisième édition de la Foire économique et commerciale Chine-Afrique, qui a pris fin le 2 juillet après quatre jours d’intenses activités. Une véritable frénésie d’échanges et de négociations s’est emparée des participants, avec à la clé la signature de pas moins de 120 projets d’une valeur colossale de 10,3 milliards de dollars. Un véritable ballet de partenariats et de coopérations qui a suscité l’enthousiasme des acteurs africains qui voient déjà les bénéfices concrets de cette collaboration fructueuse.

Une affluence record : 9 mille acheteurs et 100 mille visiteurs

La foire a enregistré une affluence record cette année, avec la présence de 1.700 invités étrangers et pas moins de 9 mille acheteurs et professionnels venus du monde entier, sans oublier les plus de 100 mille visiteurs. Un véritable succès qui reflète l’importance croissante de ce rendez-vous incontournable dans le monde des affaires.

120 projets signés pour 10,3 milliards de dollars

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 120 projets signés pour une valeur impressionnante de 10,3 milliards de dollars, sans oublier les 99 projets de coopération d’une valeur de 8,7 milliards de dollars qui ont été présentés. Il s’agit d’une réelle preuve de l’intérêt grandissant des pays africains pour cette coopération fructueuse avec la Chine. En effet, pas moins de 11 pays africains ont présenté 74 projets, principalement axés sur l’agriculture, l’énergie et le commerce des services.

Une nouvelle dynamique dans les secteurs clés : agriculture, énergie et services commerciaux

Cette année, l’accent a été mis sur les domaines de l’agriculture, de l’énergie et des services commerciaux, et les résultats ne se sont pas fait attendre. Ces secteurs ont enregistré une augmentation significative du nombre de projets signés, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour la coopération économique et commerciale sino-africaine.