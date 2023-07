Grand Tunis: Le partenariat JICA-Tunisie couronne un projet anti-inondations

Un projet majeur de protection contre les inondations vient de prendre fin dans la région de Tunis-Ouest, marquant ainsi une étape significative pour le développement économique et social de la zone. La cérémonie de clôture du « Projet de Protection contre les inondations du Grand Tunis – Zone de Tunis Ouest » s’est déroulée le 10 juillet à Cité Ezzouhour en présence de personnalités importantes telles que la ministre de l’Équipement et de l’Habitat, Sarra Zaafrani Zenzri, l’Ambassadeur du Japon en Tunisie, Son Excellence OSUGA Takeshi, ainsi que le représentant résident de la JICA en Tunisie, UENO Shuhei.

Une zone densément peuplée bénéficiaire de cette initiative

Le projet, financé par un prêt concessionnel de 6,808 millions de yens (environ 150 millions de dinars), revêt une importance socio-économique considérable, couvrant une zone densément peuplée de la région Ouest du Grand Tunis, qui abrite environ 670 mille habitants. Les villes de Manouba, Ibn Sina, Ksar Said, Bortal Haidar, Zahrouni, Bardo ainsi que les quartiers avoisinants de Sebkhet Sijoumi et les cités Ezzouhour 3, 4 et 5 bénéficieront des améliorations apportées par ce projet.

Le nouveau canal : une solution innovante pour limiter les inondations

L’objectif principal de cette initiative est de réduire les risques de dommages causés par les inondations et d’améliorer l’infrastructure de contrôle des inondations dans le Grand Tunis. Pour concrétiser la vision, la construction d’un nouveau canal reliant Sebkhet Sijoumi à Oued Meliane a été entreprise. La mesure a permis de réduire le niveau d’eau annuel de Sebkhet Sijoumi, limitant ainsi les risques d’inondation dans les zones environnantes qui étaient autrefois sujettes à de fréquentes inondations, causant des dommages aux habitations. Par conséquent, ce projet a considérablement amélioré la qualité de vie des citoyens résidant dans les zones concernées, tout en préservant l’environnement.

Le partenariat Tunisie-Japon : clé de voûte du succès

La ministre de l’Équipement et de l’Habitat a souligné l’importance du partenariat avec le Japon dans le domaine du développement et de la qualité des infrastructures, ainsi que dans la réalisation de projets de collaboration en Afrique. Elle a déclaré lors de la cérémonie : « Le Japon est un partenaire essentiel pour le ministère de l’Équipement et de l’Habitat en raison de l’aide au développement qu’il fournit et de notre engagement commun en faveur de la qualité des infrastructures. Grâce à l’expertise tunisienne et à la qualité japonaise, nous œuvrons ensemble pour des infrastructures durables et intégrées ».

Le Japon, partenaire essentiel pour le développement des infrastructures

De son côté, l’Ambassadeur du Japon en Tunisie a indiqué que les nouveaux canaux de drainage, construits et élargis dans le cadre de ce projet, renforceront la résistance de la zone face aux fortes pluies. Fort de son expérience dans la lutte contre les catastrophes naturelles liées à l’eau, le Japon continuera à coopérer avec la Tunisie pour son développement durable dans ce domaine.

La JICA et la Tunisie main dans la main pour un développement durable

Le représentant résident de la JICA en Tunisie, a également exprimé sa satisfaction quant à l’achèvement de ce projet, qualifiant cette réalisation d’étape importante dans la stratégie de protection contre les inondations du Grand Tunis. Il a itéré l’espoir que ces améliorations contribueront à améliorer considérablement la qualité de vie des habitants de la zone de Tunis-Ouest et à réduire l’impact néfaste des inondations sur l’environnement.