Les Algériens dépensent plus de 31 millions d’euros en frais de visa Schengen en 2022

Les ressortissants algériens ont afflué vers les consulats des pays Schengen en 2022, déposant un total de 392.053 demandes de visa. La forte demande a généré plus de 31,3 millions d’euros de frais de demande de visa, soit l’équivalent de 4,6 milliards de dinars algériens. Les frais de visa Schengen s’élèvent à 80 euros, représentant près d’un tiers du salaire moyen des Algériens, qui est de 300 euros selon le site spécialisé Schengenvisasinfos.

L’Espagne, destination de prédilection des Algériens

Les statistiques de Schengen révèlent que l’Espagne était la destination privilégiée des candidats algériens en 2022, avec 26 % du total des demandes déposées dans les consulats espagnols. En particulier, les consulats d’Alger et d’Oran ont enregistré 102.656 demandes, générant un total de 8,2 millions d’euros de frais de demande de visa Schengen, selon la même source. Les Algériens ont également dépensé des sommes importantes en demandes de visa pour la France et l’Italie, soit respectivement 3,2 et 1,4 million d’euros, tandis que 41.109 et 17.814 demandes ont été déposées par des ressortissants algériens.

L’Algérie parmi les pays les plus demandeurs de visas Schengen

L’Algérie se positionne ainsi à la cinquième place des nationalités déposant le plus de demandes dans les consulats des pays Schengen, juste derrière le Maroc avec 423.201 demandes et des dépenses de 33,8 millions d’euros, et l’Inde avec 687.239 demandes et 54,9 millions d’euros de frais de demande de visa. Les Turcs et les Russes occupent respectivement la première et la deuxième place. Les données révèlent une explosion du nombre de demandes déposées par les Algériens en 2022, passant de 140.212 à 392.053, propulsant ainsi l’Algérie de la sixième à la cinquième place des pays avec le plus de demandes de visa Schengen pour l’année.

Des dépenses supplémentaires considérables

Cette augmentation de 180% des demandes déposées par les Algériens a entraîné des dépenses supplémentaires de 20,1 millions d’euros en frais de demande de visa tout au long de l’année 2022. En revanche, les États Schengen ont délivré 191.187 visas aux Algériens, dont 1.452 visas de longue durée (VLT), et la part des visas à entrées multiples délivrés atteint 39,40 %, bien inférieure à celle du Maroc (57,5 %), de l’Inde (54,9 %), de la Russie (72,5 %) et de la Turquie (78,1 %), les cinq premiers pays candidats pour l’année 2022.