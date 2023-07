Nabil Kouki, l’entraîneur tunisien qui fait des étincelles en Algérie

Au Championnat Algérien de football, le Club du Chabab Riadhi Belouizdad fait des étincelles. Grâce à la détermination de ses joueurs, il a remporté la saison 2022-2023 du championnat. Il faut rappeler que l’équipe est entraînée par le Tunisien Nabil Kouki.

Ce dernier a réussi à conduire le Club vers la victoire à de nombreuses occasions. De plus, il s’agit du 4ème titre consécutif que le Club a remporté. Ainsi, il dispose désormais de 10 titres de champion, juste derrière le record de la Chabibat Al Kabael et ses 14 titres. C’est donc un grand exploit réalisé par l’entraîneur tunisien, Nabil Kouki, et son équipe.

Né le 9 mars 1970 à Béja, Nabil Kouki est un ancien footballeur qui a rejoint le Chabab Riadhi Belouizdad en 2022. C’est à l’Olympique de Béja qu’il a débuté sa carrière de footballeur entre 1995 et 2000. Il a ensuite enchaîné avec le Club Sportif Sfaxien, le Stade Tunisien et le Club Africain.

C’est en 2013 qu’il a commencé sa carrière de coach. Il a entraîné plusieurs clubs de grande envergure, comme Al Hilal Omdurman, le Club Sportif Sfaxien, le Club de Bizerte, le Club Africain, le Stade Tunisien… et bien d’autres. Riche est son palmarès:

La coupe nord-africaine des clubs Champions en 2008 avec le Club Africain en tant qu’adjoint

Le Championnat de Tunisie avec le Club Africain en tant qu’adjoint

La Coupe de la Confédération en 2010 avec le Club Sportif Sfaxien

Le Championnat d’Algérie en 2023