Réconciliation diplomatique historique entre l’Égypte et la Turquie

Un vent nouveau souffle sur les relations diplomatiques entre l’Égypte et la Turquie, annonçant une ère de réconciliation entre ces deux puissances régionales autrefois en froid. Mardi, une étape cruciale a été franchie avec l’envoi d’ambassadeurs des deux nations, une première depuis de nombreuses années, concrétisant leur volonté commune de renouer des liens solides.

Étape cruciale : Des ambassadeurs envoyés pour la première fois en des années

Dans un communiqué conjoint d’une portée symbolique inestimable, les noms de Salih Mutlu Sen et d’Amr Elhamamy ont été dévoilés comme ambassadeurs de Turquie au Caire et d’Égypte à Ankara, respectivement. Cette annonce marque une véritable avancée vers le rétablissement de relations normales entre les deux pays, reflétant leur détermination à renforcer leur coopération au bénéfice des peuples turc et égyptien.

Retour sur les tensions passées

Il convient de rappeler que ces deux nations avaient rappelé leurs ambassadeurs suite à des tensions exacerbées par l’éviction du président islamiste Mohammed Morsi en 2013, suite à des manifestations massives après une année de règne. À l’époque, le groupe des Frères musulmans, soutenu par la Turquie, avait soutenu Morsi, tandis que l’Égypte qualifiait cette organisation de terroriste.

Un contexte crucial pour la Turquie

Dix ans après les manifestations anti-Frères célébrées le 30 juin en Égypte, cet élan de rapprochement entre l’Égypte et la Turquie se manifeste dans un contexte particulier pour la Turquie, qui cherche à établir des ponts avec les pays de la région et à rompre avec son isolement international dans un contexte économique délicat.

Vers une normalisation régionale

Par ailleurs, cet événement s’inscrit dans une dynamique de normalisation des relations de la Turquie avec d’autres acteurs régionaux tels qu’Israël, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Ce faisant, la Turquie espère accroître sa présence et son influence dans la région, tout en consolidant ses liens économiques.