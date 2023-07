Turquie : L’inflation recule à près de 38% en juin

Dans un contexte économique délicat, l’Institut turc des statistiques (TUIK) a révélé des chiffres inquiétants pour le mois de juin. En effet, l’inflation a ralenti à 38,21% en juin 2023 par rapport à la même période l’année dernière. En rythme mensuel, la hausse générale des prix a bondi de 3,92 % comparé au mois de mai 2023.

Lueur d’espoir : Une baisse de l’inflation annuelle depuis huit mois consécutifs

Toujours est-il qu’il reste à noter que l’inflation annuelle est en baisse depuis huit mois consécutifs. Une lueur d’espoir, dirons-nous. L’analyse des données nous révèle que le renchérissement annuel des prix est au plus bas depuis 18 mois.

Malgré cette apparente accalmie, les chiffres mensuels nous montrent une réalité plus inquiétante. Certes, l’inflation baisse par rapport au mois précédent, mais elle se maintient proche des 4 %, laissant présager une nouvelle hausse sur une base annuelle dans les mois à venir.

Des secteurs touchés différemment

Décortiquons les chiffres par secteur. En juin, les prix du logement affichent la plus faible hausse des prix par rapport à la même période l’année dernière. Ils enregistrent une augmentation de 14,76%. De l’autre côté du spectre, la plus forte accélération des prix concerne les restaurants et les hôtels qui témoignent une hausse de 67,22% de leurs prix au mois de juin sur un an.

Variations mensuelles : Santé stable, boissons alcoolisées et tabac en hausse

Pour ce qui est des variations mensuelles, le secteur de la santé a enregistré une hausse modeste de 1,21 % en juin. À l’inverse, les boissons alcoolisées et le tabac ont connu une augmentation significative de 11,13 % par rapport au mois de mai.

Défis persistants : La Banque centrale préoccupée par l’objectif d’inflation

Face à cette situation préoccupante, la Banque centrale de Turquie indiqué que le cadre de politique monétaire actuel est loin d’atteindre la cible inflationniste de 5 %, au vu des perspectives d’inflation. Une déclaration qui traduit les défis auxquels le pays émergent est confronté.

Des chiffres alarmants : L’ENAG révèle une inflation encore plus élevée

Les économistes indépendants du Groupe de recherche sur l’inflation (ENAG) ont également calculé l’inflation pour le mois de juin, révélant des chiffres encore plus élevés. En effet, l’inflation mensuelle a atteint un inquiétant 8,54 %, portant l’inflation annuelle à un étonnant 108,58 %.