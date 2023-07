Violence entre Tunisiens et migrants subsahariens : Nouvelle nuit de terreur à Sfax

Une nouvelle bagarre s’est déclenchée, dans la nuit du 2 au 3 juillet, à Sfax (Rbat) entre certains habitants et des migrants subsahariens. De nombreuses arrestations au sein des auteurs de ces actes de violence ayant semé la terreur au sein de la population. Lors de cette violente bagarre, les deux parties auraient fait usage aux armes blanches alors que les migrants auraient mis le feu dans les maisons qu’il ont louées.

Heureusement que les forces de l’ordre sont intervenues immédiatement pour séparer ces groupes et arrêter certains de leurs membres.

Il s’agit d’un nouvel épisode dans ce feuilleton de violence où certains migrants subsahariens font de la ville de Sfax leur fief. La population ne cesse de lancer un cri d’alerte pour remédier à cette situation qui se détériore de jour en jour. Sur les réseaux sociaux plusieurs vidéos circulent traduisant la dangerosité des actes de violence et de terreur commis par des “gangs” de Subsahariens qui se sont en train de se former et qui ne cessent de commettre des abus contre la communauté.

Rappelons qu’un groupe de migrants a été arrêté le 23 juin dernier, pour avoir commis des actes similaires sur la route de Menzel Chaker.