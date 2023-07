Kaco, la Startup qui électrise la Tunisie : Une nouvelle levée de fonds pour des scooters révolutionnaires

Kaco franchit une étape décisive grâce à une nouvelle levée de fonds. Le tour de table réussi par la Startup tunisienne lui permettra de finaliser la construction d’une unité de production d’une capacité de mille scooters par an.

Un partenariat prometteur avec UGFS North Africa

Le fonds d’investissement UGFS North Africa apporte son soutien financier à Kaco, témoignant ainsi de sa confiance envers la jeune pousse. La collaboration accélérera la mise en place de l’unité de production et permettra la réalisation de la vision de Kaco.

L’Orca, un scooter électrique d’avant-garde

L’unité de production jouera un rôle essentiel dans la concrétisation du scooter électrique innovant de Kaco, baptisé l’Orca. Avec un taux d’intégration dépassant les 80% et une autonomie de 100 km, ce scooter sera équipé de batteries lithium fabriquées sur place par l’entreprise tunisienne elle-même.

Un projet soutenu par la recherche et le développement

L’opération financière s’appuie sur un précédent investissement du fonds d’investissement dans Kaco. L’objectif était de soutenir les activités de recherche et développement liées à la conception du scooter et des batteries. Grâce à cette nouvelle levée de fonds, Kaco est désormais prêt à passer à la phase de production à grande échelle.

L’unité de production opérationnelle dès le mois d’août

L’unité de production prévue entrera en opération dès le mois d’août, avec une capacité de production quotidienne de 4 scooters et 4 batteries. Kaco prévoit de présenter la version finale de ses scooters, surpassant ainsi largement le prototype initial.

Un pas significatif pour l’industrie des scooters électriques en Tunisie

La nouvelle levée de fonds, dont le montant reste confidentiel, marque une étape majeure pour l’industrie des scooters électriques en Tunisie. En favorisant la production locale, cette initiative soutient la transition vers une mobilité respectueuse de l’environnement. La capacité de production prévue de mille scooters par an constitue un bond en avant vers un avenir durable, rendant ainsi la mobilité électrique accessible à tous.

Kaco, un acteur majeur dans le secteur des scooters électriques

Grâce à ce financement réussi, Kaco se positionne comme un acteur majeur dans le secteur des scooters électriques en Tunisie. La jeune pousse contribue ainsi à dynamiser l’économie locale et à ouvrir de nouvelles perspectives dans le domaine de la mobilité durable.