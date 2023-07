Nayrouz a décroché son bac : le message de Leïla Toubel à Chokri Belaïd!

Nayrouz Belaïd, la fille du martyr Chokri Belaïd, icône de la révolution et de la démocratie, a réussi à décrocher son bac. Les amis et proches de Belaïd dont la comédienne Leïla Toubel ont félicité la brillante Neyrouz.

Dans un message adressé à l’âme de Chokri belaïd, Toubel a écrit sur son compte Facebook :

“Bonjour Chokri.

Nayrouz a réussi son bac. Félicitations Chokri. Félicitations mon cher. Tu vois combien les Tunisiens sont heureux de la réussite de Neyrouz ? Tu vois combien les Tunisiens t’aiment, te portent dans leurs cœurs et sont toujours fidèles à toi et ton âme ? Tu représente énormément pour nous, tu est l’idée, le rêve et la patrie. je t’aime fort”.