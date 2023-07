Nouvel épisode de violence à Sfax : Un Tunisien poignardé à mort par des Subsahariens ! (vidéo)

A Sfax, la situation ne cesse de se dégrader. Un drame est survenu dans la nuit de lundi à mardi. Un Tunisien a été abattu par des Subsahariens sur la route de Mahdia à Sfax. Selon le député de l’ARP, Tarak Mahdi qui était sur les lieux du crime, un groupe de subsahariens ont poignardé à mort la victime et pris la fuite. La tension est à son apogée dans la région attendu que ce genre d’incidents ne cesse de se reproduire et que la situation sécuritaire ne cesse de se fragiliser.

Rappelons qu’une violente bagarre a eu lieu dans la nuit du dimanche à lundi à Sfax (Rbat) entre des habitants de la régions et des subsahariens qui ne cessent de commettre des abus contre la communauté. Certains craignent que des actes de vengeance risquent de se produire. Des jours très difficiles attendent la région et tout le pays si les autorités ne prennent pas les choses au sérieux et ne réagissent pas en urgence, mais efficacement.