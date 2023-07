Saïed remet les lettres de créance à 4 nouveaux ambassadeurs

Le président de la République Kais Saïed a présidé ce jeudi 6 juillet 2023 une cérémonie au palais de Carthage au cours de laquelle il a remis les lettres de créance à quatre nouveaux ambassadeurs de la République dans certains pays frères et amis. Il s’agit de:

Farhad Khalife, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Tunisienne à Doha

Wassef Chiha, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Tunisienne à Berlin

Sahbi Khalfallah, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Tunisienne à Bruxelles

Adel Arbi, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Tunisienne à Pékin

Les nouveaux ambassadeurs ont prêté serment devant le chef de l’État en présence du ministre des affaires étrangères، de la migration et des Tunisiens à l’étranger Nabil Ammar.