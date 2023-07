Sousse : Le découpage territorial des circonscriptions électorales fait des vagues !

S’inscrivant dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions du décret-loi portant organisation des élections des conseils locaux et des districts,le projet national de découpage territorial des circonscriptions électorales semble faire de remous dans plusieurs régions du pays.

En effet, sur les réseaux sociaux le sujet ne cesse d’être au cœur de grands débats. Des voix se sont élevées pour faire face à ce projet carrément. A Sousse, les habitants de plusieurs délégations ont exprimé leur rejet des travaux menés par les autorités en rapport avec ce projet.

D’ailleurs, les habitants ainsi que la coordination de la société civile de la délégation de Ryadh compte organiser, vendredi 14 juillet, une marche devant le siège du gouvernorat de Sousse et ce, en signe de contestation contre ce découpage. Et pour cause, l’ISIE qui veille à l’organisation de cette opération aurait annexé, selon certains activistes, 150 hectares de des territoires de la délégation de Ryadh à la délégation de Ksibet Zaouia et Thrayet.

De même pour les habitants de Msaken et d’Akouda qui contestent contre l’annexion de leurs territoires, respectivement, aux délégations de Zaouia et de Hammam Sousse et Kalaâ Sghira.