Palestine: L’Algérie alloue 30 millions de dollars pour la reconstruction de Jénine

Le président de la République algérienne, Abdelmadjid Tebboune, a annoncé son engagement à fournir une aide financière de 30 millions de dollars pour contribuer à la reconstruction de la ville palestinienne de Jénine. L’initiative est une réponse à l’attaque inhumaine et criminelle perpétrée par les forces d’occupation sionistes en Cisjordanie, qui a entraîné de nombreuses pertes parmi les Palestiniens sans défense, ainsi que des dommages considérables aux infrastructures de base et le déplacement de nombreux citoyens qui ont dû fuir leurs foyers à la recherche de sécurité.

Solidarité indéfectible envers la Palestine

Une fois de plus, l’Algérie exprime sa solidarité indéfectible envers la lutte du peuple palestinien, qui endure l’occupation sioniste, et soutient pleinement ses revendications légitimes pour la réalisation de ses droits nationaux, en premier lieu l’établissement d’un État indépendant avec Al-Qods Al-Charif comme capitale.

Une contribution financière pour un avenir meilleur

La généreuse contribution financière démontre l’engagement continu de l’Algérie envers la cause palestinienne et son soutien ferme aux aspirations du peuple palestinien à vivre dans la dignité et la liberté. Il s’agit d’une réponse concrète aux besoins urgents de reconstruction et de réhabilitation de Jénine, qui a subi de graves destructions à la suite de l’agression israélienne.

Restaurer l’espoir et apporter un soutien concret

Grâce à l’enveloppe financière , les autorités palestiniennes pourront entreprendre des efforts essentiels pour reconstruire les infrastructures vitales, offrir une assistance humanitaire aux personnes déplacées et fournir des services de base à la population de Jénine. L’initiative contribuera à restaurer l’espoir et à apporter un soutien concret aux Palestiniens qui ont été durement touchés par les événements tragiques.

Un devoir moral envers un peuple opprimé

L’Algérie, en tant que pays engagé sur la scène internationale, considère qu’il est de son devoir moral de venir en aide à un peuple opprimé et de contribuer à la construction d’un avenir meilleur pour la Palestine. En accordant cette aide financière, l’Algérie montre l’exemple et espère encourager d’autres nations à se joindre à cet effort de solidarité envers la Palestine.